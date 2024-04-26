Политика как он...
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Политика как она есть

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Мы согласимся на перемирие, чтобы подождать, когда Россия ослабнет – губошлёп Гончаренко

Мы согласимся на перемирие, чтобы подождать, когда Россия ослабнет – губошлёп Гончаренко

Киев может согласиться на прекращение огня по линии боестолкновения, однако попыток вернуть Крым и Донбасс не оставит.

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Комментарии
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Елена Еремкина
Этого ублюдка давно пора ликвидировать! Не забудем как он делал селфи в Одессе, на фоне сожженых людей!
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6 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Увы, украинство головного мозга - неизлечимое и крайне заразное психическое заболевание. Заболевшие полностью теряют связь с реальной действительностью и испытывают беспричинную непреодолимую ненависть к России и её гражданам.
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5 час.
Михаил Гринжук
Никаких переговоров или перемирия . Только тотальное уничтожение  хохлов и их хозяев. А этому хохлоебу губошлбу просто яйца отрезать вместе с членом.
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3 час.

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