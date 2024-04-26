Мы согласимся на перемирие, чтобы подождать, когда Россия ослабнет – губошлёп Гончаренко

Елена Еремкина Этого ублюдка давно пора ликвидировать! Не забудем как он делал селфи в Одессе, на фоне сожженых людей!

ДП Дмитрий Пузанов Увы, украинство головного мозга - неизлечимое и крайне заразное психическое заболевание. Заболевшие полностью теряют связь с реальной действительностью и испытывают беспричинную непреодолимую ненависть к России и её гражданам.