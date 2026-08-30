Лечиться будем по-новому: С 1 сентября вступают в силу новые правила оказания платных медицинских услуг

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый порядок оказания платных медицинских услуг. Правительство утвердило регламент, который открывает массу новых возможностей пациентам.
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