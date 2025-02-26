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Царьград

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Трагедия в Селидово: Жительница рассказывает о потерях от рук ВСУ

Трагедия в Селидово: Жительница рассказывает о потерях от рук ВСУ

Жительница Селидово Лилия Полякова рассказала о трагедии: украинские военные, отступая из города, убили её мужа и мать.

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