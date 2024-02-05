Пашинян доигрался. Путин ставит крест на Армении: 13-ая биолаборатория США - это последняя капля

Аудрюс Армения - це Европа! Жаль, что и в Армении появилось активное меньшинство, которое начало диктовать как жить всей стране... Надеюсь, что армяне понимают, что исчезни завтра Россия и не только Армения исчезнет, но и многие бывшие республики СССР....

Николай Артамонов Если армян этот пашиян устраивает, то флаг им в руки!Никакой помощи, закрыть атомную станцию,т.к. уже выработала свой ресурс (а то козлам отдавали топливо по дешёвке),пусть сидят при свечах,так им удобней!!!Пусть Азербайджан ведёт дорогу в Нахичевань как ему удобно!Фрукты,овощи,сыры,поддельные коньяки пусть сами едят и пьют!