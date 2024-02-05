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Пашинян доигрался. Путин ставит крест на Армении: 13-ая биолаборатория США - это последняя капля

Пашинян доигрался. Путин ставит крест на Армении: 13-ая биолаборатория США - это последняя капля

  Китай и Россия совместно занялись вопросом борьбы с биологической угрозой, исходящей от США. А точнее, занялись-то они, видимо, уже давно, а вот то, что решили вслух это всё сказать – это очень серьёзно.

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Комментарии
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Аудрюс
Армения - це Европа! Жаль, что и в Армении появилось активное меньшинство, которое начало диктовать как жить всей стране... Надеюсь, что армяне понимают, что исчезни завтра Россия и не только Армения исчезнет, но и многие бывшие республики СССР....
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12 час.
Николай Артамонов
Если армян этот пашиян устраивает, то флаг им в руки!Никакой помощи, закрыть атомную станцию,т.к. уже выработала свой ресурс (а то козлам отдавали топливо по дешёвке),пусть сидят при свечах,так им удобней!!!Пусть Азербайджан ведёт дорогу в Нахичевань как ему удобно!Фрукты,овощи,сыры,поддельные коньяки пусть сами едят и пьют!
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12 час.
АА
Алекс Архипов
Все пендоские лаборатории вокруг РФ надо разбомбить, чтобы не повадно было.
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8 час.

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