Фидан: Турция выживет и без членства в ЕС

Мнение, что Турция рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество с европейскими странами, но готова обходиться и без него, выразил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан 27 февраля в интервью Al Jazeera Arabic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии