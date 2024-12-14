Блинкен: власти США поддерживают прямые контакты с ХТШ* в Сирии

Американские власти поддерживают «прямые контакты» с представителями движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ, запрещена в РФ) в Сирии и другими формированиями в стране, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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