'Non-Market': The One Word That Blew Up The G20 Communiqué On Tuesday we reported that China had derailed the G20's joint communiqué in Asheville, with a senior US official telling the FT the impasse "came down to a few words.
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