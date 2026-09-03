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Zero Hedge

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'Non-Market': The One Word That Blew Up The G20 Communiqué

'Non-Market': The One Word That Blew Up The G20 Communiqué

'Non-Market': The One Word That Blew Up The G20 Communiqué On Tuesday we reported that China had derailed the G20's joint communiqué in Asheville, with a senior US official telling the FT the impasse "came down to a few words.

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