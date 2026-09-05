Судан: 21 человек из племени Оторо был убит после того, как боевики Народно-освободительного движения Судана (НОДС-Н) в союзе с Силами быстрой поддержки (РСФ) напали 3 сентября на районы Деби и Лувейри недалеко от Кауды, штат Южный Кордофан.