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Сергей Пускепалис: флотская закалка, любовь длиною в жизнь и неожиданный путь в кино через сына

Сергея Пускепалиса помнят как человека редкой внутренней сдержанности и силы — таким он был и на театральной сцене, и в кинокадре.

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