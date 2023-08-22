Патрушев: США тратят миллионы долларов для воздействия на молодежь

Михалыч Когда власть поймет, что для привлекательности молодежи и других стран нужна созидательная идея, сконцентрированная на личности ЧЕЛОВЕКА может быть уже поздно.

Ирина Черных Как интересно! Назовите, пожалуйста, "другие привлекательные страны", где есть такая "созидательная" идея "сконцентрированная на личности ЧЕЛОВЕКА".