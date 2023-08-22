Соединенные Штаты Америки активно навязывают в России прозападные проекты в сфере образования, культуры и искусства, выделяют сотни миллионов долларов для оказания деструктивного воздействия на молодежь.
Патрушев: США тратят миллионы долларов для воздействия на молодежь
Комментарии
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Михалыч
Когда власть поймет, что для привлекательности молодежи и других стран нужна созидательная идея, сконцентрированная на личности ЧЕЛОВЕКА может быть уже поздно.
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10 час.
Ирина Черных
Как интересно! Назовите, пожалуйста, "другие привлекательные страны", где есть такая "созидательная" идея "сконцентрированная на личности ЧЕЛОВЕКА".
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9 час.
Владимир Соловьев
А наши миллионы долларов исчезают, как тени в полдень и никто не знают как и куда!
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3 час.
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