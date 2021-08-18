Несекретные материалы

13 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennadiy Kozyrev
    Уважаемый Мухтар, в науку я "пошел" в довольно зрелом возрасте - 40 лет. А до этого: служил в Красной Армии, 15 лет р...А, что ...дь, есл...
  • Борис Осипов
    Миру они, что ли,...
  • Vladimir Lioubimcev
    Да, при Хрущеве было очень плохо. Я хорошо помню пустые магазинные полки в Крыму. НО! После того, как Хрущева Никитк...Мы жили в разном ...

И тут Остапа понесло

И тут Остапа понесло

Львовский журналист Остап Дроздов потребовал, в случае возврата Крыма Украине, депортировать симпатизирующих Москве крымчан через Керченский мостТо, что это очередной подтверждение фашистской сущности необандеровцев, повторяться даже и не стоит.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх