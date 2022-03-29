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43-летняя учительница умерла во время спартакиады в Казахстане

43-летняя заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы села Мамай скончалась во время зональной спартакиады района Биржан сал (Акмолинская область).

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