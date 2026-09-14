Происшествия
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Происшествия

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Семья из Краснодарского края лишилась денежных накоплений и ювелирных изделий на общую сумму около 6,5 млн рублей

Семья из Краснодарского края лишилась денежных накоплений и ювелирных изделий на общую сумму около 6,5 млн рублей

Мошенники все чаще используют самих жертв в качестве исполнителей преступления - так называемых «биодронов».

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