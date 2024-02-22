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Крымское информационное агентство

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  • Sergiy Che
    А чего не в Поволжье, куда они при Екатерине массово заселялись?? Город Энгельс (до революции Покровск))  ждёт!))220 семей российс...
  • Александр
    Поперлись в свое время в Германию за халявой. Там получили. Теперь отлучили. О! В России халявы хоть отбавляй! Рванем...220 семей российс...
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Выставка к 10-летнию Крымской весны открылась в Доме-музее Чехова в Ялте

Выставка к 10-летнию Крымской весны открылась в Доме-музее Чехова в Ялте

В Доме-музее Чехова в Ялте презентовали новый межмузейный выставочный проект «С.Н. Сергеев-Ценский — певец боевой славы», приуроченный к 10-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

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