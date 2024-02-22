Выставка к 10-летнию Крымской весны открылась в Доме-музее Чехова в Ялте

В Доме-музее Чехова в Ялте презентовали новый межмузейный выставочный проект «С.Н. Сергеев-Ценский — певец боевой славы», приуроченный к 10-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.