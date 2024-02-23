Райское наваждение: как кокос стал незаменимым в ресторанах

Кокосовое молоко привлекает своей легкостью и сладостью. И хотя в массовом сознании оно по-прежнему в основном ассоциируется с десертами, область его применения в гастрономии за последнее десятилетие существенно расширилась.
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