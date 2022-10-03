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Украина настаивает на предоставлении ATACMS, обещая США согласовывать цели

Украина настаивает на предоставлении ATACMS, обещая США согласовывать цели

Украина в очередной раз обратилась к США с просьбой предоставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II, которые предназначены для уничтожения определённых объектов на расстоянии до 300 километров.

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