«Черный квадрат» Малевича оказался наполовину белым

«Тайная лаборатория художника» – такое название получила выставка Александра Федоровича Панкина, художника, который обладал удивительной «интуицией разума», «зрением мысли» и, кажется, нашел формулу гармонии, исследуя супрематизм Казимира Малевич.
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