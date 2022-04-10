Сорта огурцов, которые никогда не подводят с урожаем

Огурцы употребляются в пищу всеми, без исключения. Пришла к нам овощная культура издалека. Родиной огурцов считается подножие Гималайских гор, где они произрастают в естественной среде и в настоящее время.
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