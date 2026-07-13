Депутат Говырин: самая заметная дата прибавки пенсии — 1 августа

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT о том, что летом 2026 года прибавки к пенсии будут идти сразу по нескольким основаниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии