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RT Russia

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Депутат Говырин: самая заметная дата прибавки пенсии — 1 августа

Депутат Говырин: самая заметная дата прибавки пенсии — 1 августа

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT о том, что летом 2026 года прибавки к пенсии будут идти сразу по нескольким основаниям.

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