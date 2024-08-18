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5 ошибок, которые заставят вас выбросить свой ламинат

5 ошибок, которые заставят вас выбросить свой ламинат

Какие ошибки при ремонте окажутся фатальными для вашего ламината? Ознакомьтесь с самыми распространенными ошибками, чтобы не допустить их у себя дома и уберечься от дорогостоящих переделок готового, но испорченного ремонта.

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