Как удалить черную плесень на обоях в квартире?

Появление черной плесени на обоях – серьезная проблема, требующая незамедлительного вмешательства. Помимо неприятного внешнего вида таких пятен, грибковые образования представляют существенную угрозу для здоровья всех обитателей жилища, особенно для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями дыхательных путей.