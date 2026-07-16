НСА: агроклиматическая ситуация в Новосибирской области стабильная, а Алтайском крае – развитие признаков засухи

Высокие температуры и дефицит осадков в Алтайском крае вызывают озабоченность в связи с возникновением угрозы засухи, однако она носит неравномерный характер – показатели разных районов края существенно различаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии