Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

4 подписчика

НСА: агроклиматическая ситуация в Новосибирской области стабильная, а Алтайском крае – развитие признаков засухи

НСА: агроклиматическая ситуация в Новосибирской области стабильная, а Алтайском крае – развитие признаков засухи

Высокие температуры и дефицит осадков в Алтайском крае вызывают озабоченность в связи с возникновением угрозы засухи, однако она носит неравномерный характер – показатели разных районов края существенно различаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии