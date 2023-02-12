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Агент Гэри Пэйтона II: «Мой клиент никогда не делал уколы Торадола»

Аарон Гудвин, агент защитника Гэри Пэйтона II, утверждает, что его клиент никогда не использовал Торадол для облегчения боли, играя за «Портленд».

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