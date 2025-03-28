На федеральной трассе столкнулись Фольксваген Поло» и «Лексус»: двоих пассажиров отвезли в больницу По предварительной информации, 27 марта в 12-45 час.
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На федеральной трассе столкнулись Фольксваген Поло» и «Лексус»: двоих пассажиров отвезли в больницу По предварительной информации, 27 марта в 12-45 час.