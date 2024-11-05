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Мода и Шоу-бизнес

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Маск: Голливудских актеров вынуждают поддерживать Харрис

Маск: Голливудских актеров вынуждают поддерживать Харрис

Голливудских актеров вынуждают публично поддерживать кандидата в президенты США Камалу Харрис. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в ходе интервью телеведущему Джо Рогану.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Голливудских актеров вынуждают публично поддерживать кандидата в президенты США Камалу Харрис.&quot;                                                                                                   Это и есть истинная цена пресловутой американской демократии, которой они морочили и продолжают морочить головы населению всего мира.
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