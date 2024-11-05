Голливудских актеров вынуждают публично поддерживать кандидата в президенты США Камалу Харрис. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в ходе интервью телеведущему Джо Рогану.
Маск: Голливудских актеров вынуждают поддерживать Харрис
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Ирина Черных
"Голливудских актеров вынуждают публично поддерживать кандидата в президенты США Камалу Харрис." Это и есть истинная цена пресловутой американской демократии, которой они морочили и продолжают морочить головы населению всего мира.
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