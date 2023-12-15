СМИ: Шольц предложил Орбану выйти, когда дебаты по Киеву зашли в тупик

REUTERS/Yves Herman/File Photo Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за кофе, когда обсуждения по поводу голосования по началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе зашли в тупик.
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