American Conservative: Россия готова к переговорам, но США продолжают копать себе вьетнамскую яму на Украине

Ход украинского конфликта предсказуемо изменился в пользу России, однако Зеленский и его западные кураторы продолжают выдавать желаемое за действительное, надеясь остановить продвижение российской армии и для этого рискуя катастрофическим обострением, пишет The American Conservative.
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