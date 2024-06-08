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American Conservative: Россия готова к переговорам, но США продолжают копать себе вьетнамскую яму на Украине

American Conservative: Россия готова к переговорам, но США продолжают копать себе вьетнамскую яму на Украине

Ход украинского конфликта предсказуемо изменился в пользу России, однако Зеленский и его западные кураторы продолжают выдавать желаемое за действительное, надеясь остановить продвижение российской армии и для этого рискуя катастрофическим обострением, пишет The American Conservative.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Америка, Франция, Британия и др., передавая на Украину вооружение, понимают хотя бы, что отдают его в руки наркомана, просрочившего, а вернее, прос.авшего свой президентский срок? Да вроде и знают, и понимают, значит умышленно делают это, вкладывая в руки военного преступника оружие, и сами становясь преступниками или, как минимум, пособниками преступника.
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