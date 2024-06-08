American Conservative: Россия готова к переговорам, но США продолжают копать себе вьетнамскую яму на Украине

НП

Наталья Павлова

Америка, Франция, Британия и др., передавая на Украину вооружение, понимают хотя бы, что отдают его в руки наркомана, просрочившего, а вернее, прос.авшего свой президентский срок? Да вроде и знают, и понимают, значит умышленно делают это, вкладывая в руки военного преступника оружие, и сами становясь преступниками или, как минимум, пособниками преступника.