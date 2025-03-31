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Семья из Донбасса два месяца прятала раненого русского бойца в 20 метрах от дома с ВСУ

Семья из Донбасса два месяца прятала раненого русского бойца в 20 метрах от дома с ВСУ

Страшная история со счастливым концом. Российский боец Артём Князев с позывным "Князь" был тяжело ранен во время штурма села Новый Комар на Донецком фронте.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Наши люди- отважные и милосердные! Дай Бог им всем крепкого здоровья и долгих лет жизни! Поэтому мы - непобедимы! И нашим врагам и « так называемым друзьям» понять это не дано.
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21 час.
Компанцев Сергей
Семья из Донбасса два месяца прятала раненого русского бойца в 20 метрах от дома с ВСУ... интересная история вот не знаю выйдет ли в сеть
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21 час.
Компанцев Сергей
а почему фото не показали
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21 час.
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