БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

Токаев не видит первопричин конфликта на Украине и призвал к остановке войны. Но от посредничества отказался

Токаев не видит первопричин конфликта на Украине и призвал к остановке войны. Но от посредничества отказался

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях форума в Омске выступил за прекращение боевых действий на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
Перемирие....,  господин Такаев с дуба рухнул или перепил кумыса.
Ответить
1 м.