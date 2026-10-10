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Регионы России

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Правительство России направит 3 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры

Правительство России направит 3 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры

Средства будут направлены на продолжение строительства инженерных сетей, автомобильных дорог и других объектов инфраструктуры в Адыгее, Бурятии и Тверской области.

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