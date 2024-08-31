СК начал проверку после пропажи вертолета с людьми на борту на Камчатке

На Камчатке следователи начали проверку после пропажи вертолета с людьми на борту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
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