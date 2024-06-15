ВС РФ могут перерубить «дорогу жизни» ВСУ в Донбассе — Bild. 🔺Российской армии осталось 7 км до того, чтобы перерезать основной путь снабжения.
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ВС РФ могут перерубить «дорогу жизни» ВСУ в Донбассе — Bild. 🔺Российской армии осталось 7 км до того, чтобы перерезать основной путь снабжения.
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