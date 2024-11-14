Талалаев о Батракове: «У «Химок» зимой была возможность попробовать подписать Алексея. Но он очень быстро пошел в гору. Главное, чтобы не накрыл синдром второго года»

«У «Химок» всегда были хорошие отношения с «Локомотивом», несколько ребят, прошедших через систему подмосковного клуба, работают в школе железнодорожников, а с Дмитрием Ульяновым (спортивный директор «Локо» – Спортс”) мы вместе росли.