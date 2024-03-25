Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр
    Их предупреждены сотни.Россия покусилась...
  • Сергей Догадин
    Отмечая юбилей , хохлятский ГУР неосторожно использовал петарды для салюта, вот и еба...нуло.Россия покусилась...
  • Tania Еременко
    Надо прекратить снабжать гейропку газом через Окраину. И сделать это немедленно!Россия покусилась...

«Необходимы 5 шагов». В Госдуме предлагают структурировать борьбу с терроризмом

«Необходимы 5 шагов». В Госдуме предлагают структурировать борьбу с терроризмом

Депутат-справедливоросс Дмитрий Гусев предлагает провести в Госдуме заседание с правоохранительными органами о безопасности, а по его итогам – парламентские слушания о миграционной политике:«Трагедия, которая произошла в «Крокус Сити», подчеркнула, что спецоперация на Украине вступила в новый этап.

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