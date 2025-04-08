Стрелявшего с крыши в Мурманске обвинили в покушении на убийство

Лев Федосеев/ТАСС Следователи предъявили обвинение стрелявшему с крыши здания в Мурманске мужчине в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушении на убийство, сообщили 8 апреля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
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