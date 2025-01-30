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Срочно! Задержан третий из напавших на полицейских на Тургеневском мосту в 2023 году

Срочно! Задержан третий из напавших на полицейских на Тургеневском мосту в 2023 году

До этого времени 24-летний мужчина скрывался от правоохранительных органов в Адыгее. Напомним – более полутора лет назад, в ночь на 29 июля 2023 года, в районе временного поста полиции на улице Тургенева несли службу трое сотрудников ДПС.

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