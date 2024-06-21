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ВСУ за сутки 27 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 27 раз обстреляли ДНР

За прошедшие сутки зафиксировано 27 фактов вооруженных атак Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 22 июня в своем Telegram-канале.

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