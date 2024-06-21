ВСУ за сутки 27 раз обстреляли ДНР

За прошедшие сутки зафиксировано 27 фактов вооруженных атак Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 22 июня в своем Telegram-канале.