В России ужесточили требования к ЧОП после теракта в «Крокус Сити Холле»

Расширился перечень грубых нарушений, которые может допустить частная охранная фирма Вступило в силу Постановление Правительства России, которое ужесточило требования к частным охранным предприятиям (ЧОП).
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