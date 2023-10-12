Котельная Уссурийского ЛРЗ впервые начнет отапливать микрорайон газом

Котельная Уссурийского локомотиворемонтного завода с этого года переведена с мазута на газ. Отопление поступит не только в помещения предприятия, но и в 85 многоквартирных домов железнодорожной слободы Уссурийска.
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