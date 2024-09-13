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В Литве назвали стратегический приоритет страны

В Литве назвали стратегический приоритет страны

Стратегическим приоритетом Литвы должна стать победа Украины в конфликте с Россией. Такое мнение озвучил глава МИД прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис на встрече с заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом, передает издание Delfi.

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