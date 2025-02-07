В Алтайском крае назначили надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы

При этом лицам, которые ухаживают за ними, продолжают засчитывать трудовой стаж С 1 января 2025 года дополнительные выплаты перестали получать жители Алтайского края, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами старше 80 лет.
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