Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света челюбеева
    Естественно надо повышать численность населения страны. Но на эти деньги люди должны жить,и приобретать достойное жил...Депутат ГД с Алта...
  • Lana_Borei Иванова
    Может компенсация отсутствия денег - чистая природа, воздух и вода?На Алтае жители м...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Язык, как помело...Трамп анонсировал...

В Алтайском крае назначили надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы

В Алтайском крае назначили надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы

При этом лицам, которые ухаживают за ними, продолжают засчитывать трудовой стаж С 1 января 2025 года дополнительные выплаты перестали получать жители Алтайского края, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами старше 80 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх