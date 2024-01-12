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Закон, порядок, государство

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Житель Ямало-Ненецкого автономного округа поблагодарил сотрудников ДПС за помощь в трудной дорожной ситуации

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа поблагодарил сотрудников ДПС за помощь в трудной дорожной ситуации

В дежурную часть УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу поступило сообщение от жителя надымской тундры, в котором он выразил слова благодарности сотрудникам Госавтоинспекции за помощь в трудной дорожной ситуации.

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