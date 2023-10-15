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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Голос Мордора: Мульти-культи, или почему всё идёт не по плану

Голос Мордора: Мульти-культи, или почему всё идёт не по плану

Во всём Евросоюзе вроде бы поддерживают Израиль и даже запрещают всякие демонстрации и митинги в защиту Палестины, но в то же время, всё это выглядит как-то не очень убедительно на фоне других событий, которые в то же самое время там происходят Источник: prc.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
У нас с мигрантами не многим лучше...
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