Голос Мордора: Мульти-культи, или почему всё идёт не по плану

Во всём Евросоюзе вроде бы поддерживают Израиль и даже запрещают всякие демонстрации и митинги в защиту Палестины, но в то же время, всё это выглядит как-то не очень убедительно на фоне других событий, которые в то же самое время там происходят Источник: prc.