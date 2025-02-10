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Парламентская газета

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Алаудинов сообщил об уничтожении большей части бойцов ВСУ в Курске

Алаудинов сообщил об уничтожении большей части бойцов ВСУ в Курске

Большая часть украинских войск, зашедших в августе 2024 года в Курскую область, уничтожена, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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