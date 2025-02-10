Алаудинов сообщил об уничтожении большей части бойцов ВСУ в Курске

Большая часть украинских войск, зашедших в августе 2024 года в Курскую область, уничтожена, заявил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии