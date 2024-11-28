Оригинальный кроссовер Lada на платформе Vesta обзавёлся датой презентации

На АвтоВАЗе прошла конференция руководителей и собственников компаний дилерской сети Lada. Представителей 336 дилерских центров приветствовал Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, который поделился предварительными итогами года и рассказал о планах на ближайшую перспективу.