Оригинальный кроссовер Lada на платформе Vesta обзавёлся датой презентации

На АвтоВАЗе прошла конференция руководителей и собственников компаний дилерской сети Lada. Представителей 336 дилерских центров приветствовал Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, который поделился предварительными итогами года и рассказал о планах на ближайшую перспективу.
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