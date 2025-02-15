«За какую джагу?» Вика Цыганова набросилась на Катю Лель из-за звания

На днях исполнительнице «Муси-пуси» присвоено звание «Заслуженная артистка России». Катя Лель. соцсетиЕкатерину Николаевну Чупринину, больше известную под сценическим псевдонимом Катя Лель, можно поздравить с присвоением ей звания «Заслуженная артистка России».
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