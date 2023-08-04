Неспешный разговор

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Радары НАТО перестали видеть наши военные самолёты Су-35 и Су-27. Сразу - истерика и протесты

Радары НАТО перестали видеть наши военные самолёты Су-35 и Су-27. Сразу - истерика и протесты

Тут, давеча у натовцев конфуз случился. Сидят они, сидят, запивая кока-колой очередную порцию картошки-фри и наблюдая за перемещением наших военных самолётов, как оп-па, и два из них - Су-35 и Су-27 ВКС РФ просто-напросто пропадают с радаров.

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