Похудела еще больше: Кейт Миддлтон все же нашла в себе силы появиться на Уимблдоне

Принцесса во второй раз показалась на публике после объявления об онкологическом заболевании. Кейт Миддлтон порадовала фанатов своим появлением LEGION-MEDIAВопрос о том, доведется ли фанатам Кейт Миддлтон увидеть ее на Уимблдоне, оставался без ответа до последнего момента.