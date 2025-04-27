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Колосков о РПЛ: "Чемпионат остается непредсказуемым, борьба продолжается"

Колосков о РПЛ: "Чемпионат остается непредсказуемым, борьба продолжается"

Завершение сезона в Российской Премьер-лиге остается неизвестным. Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза, отметил захватывающую борьбу между ЦСКА, "Спартаком", "Зенитом" и "Краснодаром".

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