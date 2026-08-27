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Директор СВР подтвердил переговоры с главой ЦРУ Рэтклиффом

Директор СВР подтвердил переговоры с главой ЦРУ Рэтклиффом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что обсудил с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом в Москве вопросы, которые находятся в компетенции разведывательных спецслужб.

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