Директор СВР подтвердил переговоры с главой ЦРУ Рэтклиффом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что обсудил с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом в Москве вопросы, которые находятся в компетенции разведывательных спецслужб.
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